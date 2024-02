Carro com família bate em carreta na MS-377 entre Inocência e Água Clara

Um carro de passeio com uma família abordo bateu em uma carreta Scania, na rodovia MS-377, próximo ao Posto Vera Cruz, entre Inocência e Água Clara. O acidente ocorreu, na manhã de domingo (25). O Corpo de Bombeiros chegou ao local, por volta de 6h50.

Segundo os militares, o motorista da carreta era um homem, de 25 anos. E no carro de passeio haviam quatro ocupantes, entre eles, uma mulher, de 23 anos, que foi levada para o Hospital Municipal de Inocência, com dores no pescoço e escoriações pelo corpo. As vítimas tiveram ferimentos leves.

No local do acidente, os militares localizaram o carro fora da pista. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou o resgate e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Inocência. As causas do acidente não foram divulgadas.