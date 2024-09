Carro é deixado em frente de oficina para reparos e acaba furtado no Bosque das Araras

Um furto qualificado foi registrado, em Três Lagoas, na terça-feira (10). O crime ocorreu em uma oficina mecânica, localizada na rua Egídio Thomé, no bairro Jardim Alvorada, próximo ao Bosque das Araras.

De acordo com a vítima, o proprietário de um veículo, o carro foi deixado estacionado em frente à oficina, na segunda-feira (9), para que passasse por reparos no dia seguinte, na terça. As chaves do automóvel foram escondidas debaixo do para-lama, do lado direito, sobre o amortecedor. O dono do veículo enviou uma foto para o celular do responsável pela oficina, informando o local onde o carro havia sido deixado.

Na manhã de terça-feira, o proprietário da oficina constatou o desaparecimento do carro. Após entrar em contato com o cliente, confirmou-se que o veículo havia sido furtado. Acredita-se que o furto tenha ocorrido na noite de segunda para terça-feira. Testemunhas relataram ter visto uma motocicleta com dois ocupantes nas proximidades do local antes do desaparecimento.

A Delegacia de Polícia de Três Lagoas está investigando o caso. Até o momento, os responsáveis pelo furto não foram identificados, e as autoridades seguem buscando testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na solução do crime.