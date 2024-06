Motociclista sofre fratura ao colidir em carro que freou no semáforo

Uma colisão entre um carro e uma moto resultou em uma pessoa ferida, no início da noite desta quarta-feira (26), no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini com a rua Duque de Caxias, na área Central de Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, através do Pelotão de Trânsito (Peltran) do 2º Batalhão de Polícia Militar, foram chamados para atender o acidente com vítima, envolvendo um carro e uma moto, na esquina da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro.

O acidente ocorreu quando ambos os veículos seguiam pela avenida Capitão Olinto Mancini, sentido do monumento do Cristo para o centro da cidade. Ao chegar no cruzamento com a rua Duque de Caxias, o motorista do carro freou devido ao semáforo ter mudado do verde para o amarelo. Antecipando a mudança, o motorista realizou uma frenagem preventiva para não cruzar o sinal vermelho. O motociclista que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo, e colidiu no carro, sofrendo uma queda.

Com a colisão, o motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas, sendo imobilizado e levado pelos militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) ao Hospital Auxiliadora, onde deu entrada no Pronto-Socorro, consciente e orientado. O condutor do carro permaneceu no local, prestando auxílio à vítima até a chegada do resgate e, posteriormente, fornecendo a versão dele dos fatos aos militares do Pelotão de Trânsito do 2º BPM.