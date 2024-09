Cartão com benefícios exclusivos para MEIs é lançado pelo governo

O Governo Federal lançou, na segunda-feira (16), o Cartão MEI, produto exclusivo para o Microempreendedor Individual. A novidade foi apresentada durante a MPE Week, evento realizado pelo Banco do Brasil em apoio a pequenas empresas. O objetivo é promover a formalização, facilitar operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios.

O produto funciona como cartão de crédito e débito, com vantagens como anuidade zero e parcelamento de compras, facilitando o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. O cartão também simplifica o pagamento de contas e possibilita o parcelamento de faturas, o que auxilia na organização e equilíbrio das finanças destes empreendedores.

Continue Lendo...

Para o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Marcio França, a iniciativa é uma forma de incentivar o crescimento e reconhecimento dos pequenos negócios no país. "O cartão é mais um passo importante para que as pessoas se sintam atendidas e respeitadas. [É uma forma de falar para elas] olha, você é uma pessoa reconhecida pelo Governo, você hoje é um empreendedor e a gente quer te prestigiar, e você, a partir disso, está também estimulando que as pessoas façam mais negócios", destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cartão vem personalizado com nova logomarca exclusiva MEI, além de QR Code que redireciona ao Portal do Empreendedor. O lançamento ocorre em parceria com o Banco do Brasil. Em breve, outros bancos poderão aderir à iniciativa de fortalecimento, reconhecimento e apoio aos microempreendedores individuais.

Além destes benefícios financeiros, o Cartão MEI proporciona capacitação empreendedora gratuita por meio da Liga PJ. Os clientes também têm acesso da plataforma Universo Ourocard, onde podem ganhar prêmios ao participar de desafios e jogos.

MPE Week

O novo produto foi apresentado durante a MPE Week, iniciativa anual de apoio a microempreendedores individuais (MEI) e pequenas empresas que teve início nesta segunda-feira. A MPE Week é uma estratégia do Banco do Brasil que oferece uma plataforma digital para conectar empresas a consumidores em todo o país. A solução permite que empreendedores criem vitrines virtuais para apresentar seus produtos e serviços, expandir seus negócios, conquistar novos clientes, aumentar o engajamento digital ou mesmo iniciar no mercado de vendas online.

*Com informações da Agência Gov