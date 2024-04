Cartório Eleitoral amplia dias e horários de atendimento

O Cartório Eleitoral de Três Lagoas começou a funcionar em horário especial desde sábado (20). O novo funcionamento deve-se ao aumento da demanda de atendimento de eleitores nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral, que é em 8 de maio. Esse é o prazo final para a regularização dos dados para que o eleitor possa votar na eleição municipal deste ano.

Eleitores que não atualizaram os dados cadastrais, caso não compareçam à revisão do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terão o título cancelado e ficarão impossibilitados de votar.

Para os eleitores terem facilidade no atendimento, a Justiça Eleitoral do Mato grosso do Sul determinou que os Cartórios Eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Eleitor atendam em regime de plantão no período de 20 de abril a 8 de maio.

Dia 20/4 (sábado), 27/4 (sábado), 1º/5 (quarta-feira), 4/5 (sábado) e 5/5 (domingo), o atendimento será das 8 às 13h. Já entre os dias 29 de abril e 8 de maio, o atendimento será das 8 às 18h.

