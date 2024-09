Casa do Artesão abre inscrições para cursos em Três Lagoas

A Casa do Artesão de Três Lagoas está com inscrições abertas para o curso de Costura Criativa. As aulas iniciam no dia 19 de setembro. Nelas, de acordo com a presidente da Associação dos Artesãos, Aline Araújo, o artesão aprenderá a confeccionar necessaires, panos de cozinha e outros produtos que desejar ao longo do curso.

O valor da inscrição é de R$ 100 por mês, e o curso tem duração de 3 meses. As aulas serão ministradas nas quartas-feiras em dois períodos, sendo das 7h30 às 10h30 ou das 13h às 16h. Ambos serão na Casa do Artesão, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 470.

Além disso, em breve, serão abertas vagas para o curso de crochê, que será gratuito. Este curso faz parte de um projeto realizado em parceria com o Banco Sicredi e ficará disponível para toda a comunidade interessada.

As aulas serão aos sábados e são destinadas a pessoas a partir de 14 anos. Os interessados devem comparecer até a Casa do Artesão e fornecer nome e telefone. “Assim que definirmos a data de início, entraremos em contato. Além disso, o material para o curso de crochê também será fornecido gratuitamente", explica a presidente.

A Casa do Artesão funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

