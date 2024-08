Casa do Trabalhador oferta cursos gratuitos de profissionalização

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas está oferecendo diversas vagas de emprego, atualizadas diariamente. No entanto, a falta de qualificação tem deixado muitas vagas em aberto. Para concorrer a essas oportunidades, é necessário comparecer à agência para atendimento presencial, disponível das 7h às 17h. Nesta terça-feira (6), estão sendo ofertadas 185 vagas.

O coordenador Jean Carlos ressalta a importância do atendimento presencial. “É importante lembrar que você deve comparecer presencialmente para obter atendimento. Durante o dia, o nosso painel de vagas é atualizado, e é essencial verificar o cadastramento para que possamos entrar em contato com os candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho”.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio. Para se candidatar, é necessário levar RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

Na próxima semana, a Casa do Trabalhador oferecerá um curso gratuito de empreendedorismo para comerciantes do setor alimentício, em parceria com uma empresa local. O curso terá duração de dois dias e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem comparecer à agência.

Além disso, até o final da semana, será divulgado um novo calendário de atividades, incluindo cursos de extensão de cílios, empreendedorismo e qualificação em confeitaria.

Veja a reportagem: