Cassiano Maia irá disputar a Prefeitura de Três Lagoas em 2024

Providências

A Prefeitura de Três Lagoas terá que adotar novas medidas diante da quantidade de atos de vandalismo e depredação do patrimônio público. O secretário de Administração, Gilmar Tabone, alega que não compensa colocar vigilantes para cuidar das repartições públicas e patrimônio público, devido ao gasto. No entanto, os prejuízos gerados têm sido grande. Ou o município terá que contratar vigilantes, ou investir na instalação de câmeras de monitoramentos.

Candidato

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Três Lagoas, garante que lançará candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. O nome mais provável é da servidora pública, Grazi Soares.

Preterido

E há quem diga que o pré-candidato mais forte para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas no ano que vem, é o médico e presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), que terá o apoio do atual prefeito, Ângelo Guerreiro, e do governador Eduardo Riedel. Pelo menos, 5 nomes são ventilados para a disputa da prefeitura.