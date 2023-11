Castramóvel retoma as atividades no bairro Santa Luzia após furto de cabos elétricos

Recentemente, o trailer do Castramóvel teve os cabos elétricos furtados, no bairro Paranapungá, o que interrompeu os serviços.

Depois de alguns dias interditado, ele voltou a funcionar em um novo endereço, agora, no bairro Santa Luzia. Segundo o médico veterinário responsável pelo Castramóvel, Rubens Baba, os cabos elétricos não foram recuperados, foi necessário adquirir novos para o funcionamento do trailer.

O trailer ficará instalado no almoxarifado da prefeitura até o dia 15 de dezembro. O horário de atendimento é das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados). Além dos moradores do bairro, também poderá participar da nova etapa residentes do Bela Vista, Ipacaraí e Jardim Carandá.

Veja a reportagem abaixo com Rubens Baba: