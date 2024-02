Ladrões invadem Centro de Educação Infantil e levam equipamentos

O CEI (Centro Educacional Infantil), do Jardim das Acácias, foi arrombado e furtado por criminosos, nesta sábado (10), em Três Lagoas.

Por meio de nota, a administração municipal relatou que o local teria sido invadido, no período da madrugada e, após acessarem a parte interna do CEI, os ladrões saquearam a unidade.

Eles furtaram um televisor, um aparelho de som, leite e leite em pó, além de um aparelho celular, com número (67) 98139-0428, que era de uso do CEI, para informativos e contatos com os pais dos alunos.

Após o furto, as mães dos alunos passaram a receber mensagens por aplicativo, do celular furtado e a prefeitura pediu que o número fosse bloqueado e que ninguém retornasse o contato, devido o aparelho estar nas mãos de criminosos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.