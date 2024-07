Centro Juvenil da Missão Salesiana está com inscrições abertas para cursos em Três Lagoas

O Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiana, localizado no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos voltados para pessoas maiores de 18 anos. O objetivo é proporcionar oportunidade para os interessados desenvolverem novas habilidades e conhecimentos.

De acordo com a coordenadora pedagógica do projeto, Sadi Silva, os cursos funcionam por meio de parcerias. “No primeiro semestre, oferecemos diversos cursos através do projeto Conexão Profissional e Mulheres Arteiras, financiado pela Suzano. Foram 17 cursos, com destaque para a área de beleza, como o curso de design de sobrancelhas que finalizamos recentemente. Também estamos finalizando os cursos de mecânica de motos, informática e cabelereiro básico”.

Apesar de alguns cursos já terem sido finalizados, ainda haverá o lançamento de novas oportunidades. “Agora, vamos lançar novos cursos em parceria com a Petrobras. Ficamos sem o convênio no primeiro semestre, mas ele já foi renovado e assinado. Com isso, voltamos a atender adolescentes no eixo um do projeto Gerando Futuro. Na próxima semana, abriremos as matrículas para esses adolescentes e também para adultos com cursos programados para agosto”.

O Centro Juvenil criou um link de pré-inscrição que está disponível para a comunidade. “Os interessados podem se inscrever nos cursos de sua preferência, podendo escolher mais de um. Esses cursos atenderão tanto aos projetos da Suzano quanto aos da Petrobras. Conforme formamos as turmas, realizaremos os cursos de acordo com a demanda da comunidade. Temos uma grade de mais de 20 cursos e também aceitamos sugestões para novos cursos que a comunidade gostaria de ver oferecidos”, Sadi explica.

Sadi explicou que a ideia do Centro Juvenil é oferecer cursos que atendam a demanda do mercado de trabalho. “Nós priorizamos por organizar cursos que realmente atendam às necessidades da nossa comunidade. Recentemente, uma empresa nos procurou para o curso de corte e costura. Queremos formar essa turma e, por isso, estamos deixando as inscrições abertas para que aqueles interessados possam se inscrever. Isso nos ajudará a iniciar uma formação que realmente atenda às necessidades da comunidade”.

A coordenadora detalha como e em quais horários funcionam os cursos. “Os cursos de qualificação são oferecidos principalmente no período da noite, mas também há a possibilidade de montar turmas nos períodos da manhã e da tarde, conforme a demanda. Durante o dia, a prioridade da instituição é atender os adolescentes. Portanto, os cursos para adultos são realizados à noite”.

Além disso, Said explica que há um programa de aprendizagem profissional, voltado para adolescentes entre 16 e 19 anos. As inscrições podem ser realizadas através do link. “Atualmente, são 180 vagas disponíveis para esses jovens que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Mensalmente, convocamos um grupo de adolescentes seguindo a ordem de inscrição para participar do "Dia D", onde explicamos o programa, as instituições parceiras, como se comportar em entrevistas de emprego, e como elaborar um currículo. Com base nesse dia, montamos um perfil e, quando as empresas solicitam, direcionamos os adolescentes de acordo com o perfil solicitado”.

Atualmente, muitas pessoas, especialmente mulheres, têm buscado cursos voltados para a área do empreendedorismo. “As pessoas querem fazer cursos e obter formação para se tornarem seus próprios patrões. Os cursos mais procurados atualmente são os da área de beleza, pois permitem trabalhar em casa e abrir seu próprio salão ou espaço. Cursos na área de culinária também têm grande procura. Além disso, cursos de mecânica de automóveis resultam em alta empregabilidade, com muitos alunos já empregados ou buscando aperfeiçoamento. Aqueles que estão desempregados frequentemente encontram oportunidades de trabalho após a conclusão do curso”.

