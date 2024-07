Cerca de 600 pacientes aguardam transplante em MS

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS), 594 pessoas aguardam na fila de espera do SUS para realizarem a cirurgia de transplante de órgãos, em Mato Grosso do Sul. Desse total, 401 pacientes aguardam para receberem o transplante de córneas, e 193 esperam pela cirurgia de transplante de rins.

Atualmente, o estado tem três instituições de saúde credenciadas e aptas para realizarem a cirurgia pelo SUS, todas localizadas na capital Campo Grande. São elas: Hospital Adventista do Pênfigo, Hospital São Julião e a Santa Casa. O Governo afirma que pretende ampliar a rede de oferta, mas ainda sem prazo definido.

Todos os pacientes aguardam em uma fila única, regulada pela Central Estadual de Transplantes (CET-MS) e pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde.

Facilidade ao doador

Interessados em doar órgãos podem manifestar interesse através de documento oficial que pode ser emitido pelo portal da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, sempre, avisar os familiares.

O processo é todo gratuito, no qual o doador deve preencher os dados pessoais e selecionar os órgãos que tem interesse em realizar a doação. Após esta etapa, será marcada uma videoconferência com o tabelião do cartório responsável para a efetivação do documento, que será lavrado em cartório e ficará disponível no sistema online.

Profissionais médicos poderão ter acesso ao certificado mediante consulta. No entanto, especialistas advertem que a comunicação entre os parentes também são efetivas e contribuem com a validação do interesse de doação.