Chefe da Zona Eleitoral de Três Lagoas garante que urnas são seguras

No dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em Três Lagoas, os eleitores que costumavam votar na Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) precisarão votar em um novo local. Devido a reformas na escola, as sessões de votação foram temporariamente transferidas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (Apae), localizada na rua Generoso Siqueira, número 798, no Centro.

A chefe da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso, explicou que a mudança foi possível graças à estrutura da Apae, que comporta todas as sessões anteriormente instaladas no Jomap. "O Jomap é a escola com mais sessões de votação, e a Apae também tem bastante salas, então conseguimos alocar todas as sessões lá", destacou.

A Apae não costuma ser um local de votação, mas nas eleições passadas, a associação substituiu a Escola Estadual Afonso Pena, que também passava por reformas na época. Vanessa orienta que os eleitores utilizem o aplicativo e-Título para verificar o local de votação e evitar tumultos no dia da eleição. “O e-Título tem todas as informações, como local de votação, número da seção e até GPS para ajudar o eleitor a encontrar o local".

O processo de inserção de dados nas urnas, que inclui os nomes dos candidatos, começará no dia 29 de setembro, a partir das 8h, em uma sessão pública, de acordo com a chefe da zona eleitoral. Qualquer cidadão interessado pode acompanhar o procedimento, que será auditado por representantes da OAB, partidos políticos e Ministério Público.

Sobre a segurança das urnas eletrônicas, Vanessa reafirmou a confiabilidade do sistema. “Realizamos muitos testes e auditorias nas urnas, incluindo o teste público de segurança, onde especialistas são convidados a propor melhorias. Recentemente, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve uma participação importante nesse processo”, afirmou.

Ela também destacou o engajamento dos voluntários para as eleições deste ano. “Estamos com 100% do quadro de mesários formado por voluntários, e até mesmo um quadro de reserva”.

O cartório eleitoral está funcionando em regime de plantão nos sábados e domingos, das 14h às 19h. Durante a semana, fica aberto em horário integral para atender os eleitores.

