Cirurgias e remédios podem ser solicitados em novo aplicativo do TJMS

Desde 16 de julho, usuários da saúde pública de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas, podem utilizar o serviço online ‘Providências de Saúde’ disponível no site do Tribunal de Justiça do estado e no aplicativo ‘TJMS Mobile’, que pode ser baixado nas lojas digitais.

A ferramenta ‘Providências de Saúde’ e aplicativo ‘TJMS Mobile’ foram desenvolvidos pelo Comitê Estadual do Fórum Nacional da Saúde com participação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais do Tribunal de Justiça do Estado.

Continue Lendo...

Por meio desses canais o usuário pode fazer pedido de medicamentos, consultas, e caso não encontre catalogado o que está buscando na opção ‘Outros’ é possível descrever o pedido específico. O usuário receberá uma resposta sobre o andamento requerimento e em a até três dias úteis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir do dia 1º de agosto, o ‘Providência de Saúde’ vai atuar também de forma online na saúde suplementar, que abrange planos, seguros e serviços de saúde privados. Além disso, a ferramenta auxilia na resolução de conflitos como pedidos de medicamentos não atendidos pelo SUS ou pela saúde suplementar e pedidos de cirurgia. Uma equipe de mediadores atua entre as partes para evitar a judicialização de processos.

Baixar o TJMS Mobile para Android

Baixar o TJMS Mobile para IOS

Veja mais na reportagem abaixo: