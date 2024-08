Cobertura vacinal contra a dengue não chega a 50%

A vacina Qdenga, que protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, está disponível de forma gratuita no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS há seis meses. Em Três Lagoas, a vacinação começou em 15 de fevereiro, em todas as unidades básicas de saúde, focando em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, totalizando 9,6 mil pessoas.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde tem observado uma baixa adesão à vacina. Apenas 33,3% do grupo prioritário recebeu a primeira dose e somente 5% retornaram para a segunda dose, bem abaixo da cobertura recomendada de 90% pelo Ministério da Saúde.

Humberta Azambuja, coordenadora da Central de Imunizações, expressou preocupação com o baixo índice de adesão. Ela ressaltou a importância da vacinação nessa faixa etária, que tem maior incidência de casos e hospitalizações por dengue. “Estamos aguardando que estes 25% retornem para tomar a segunda dose. Não só eles, mas também aqueles que não tomaram nem a primeira dose. Quando falamos em estudos epidemiológicos, eles mostram que é exatamente essa faixa etária que tem maior acometimento e maiores hospitalizações.”

Embora as infecções por dengue estejam controladas durante a estiagem, o período de chuvas, que se inicia em outubro, poderá aumentar a probabilidade de casos. De janeiro a agosto deste ano, 137 casos de dengue foram confirmados em Três Lagoas, enquanto no ano passado houve um surto com 4,8 mil casos confirmados.

