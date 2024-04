Colégio Anglo leva o troféu de campeão no vôlei de praia masculino e feminino

A casa do vôlei em Três Lagoas é o Colégio Anglo. A escola faturou os títulos de campeão no vôlei masculino e feminino dos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs) sub-14. Na quarta-feira, 17 de abril, também levou para casa os troféus de campeão do vôlei de praia, em ambas as categorias.

O campeonato, organizado pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), é voltado para estudantes de 12 a 14 anos das escolas públicas e privadas do município.

Continue Lendo...

No feminino, o 1º lugar ficou com Larissa/Ana Vitória, o 2º com Luiza e Lara, ambas do Colégio Anglo, e o 3º lugar com Maria Eduarda/Lorena do Colégio Unitrês Objetivo. Arthur e Guilherme foram os campeões no masculino, em segundo lugar João Pedro e João Pedro, também do Colégio Anglo, e em terceiro Luiz e Wagner da Escola Estadual Professor João Magiano (Jomap).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vôlei de Praia Feminino

1º Lugar: Larissa/Ana Vitória Colégio Anglo

2º Lugar: Luiza/Lara – Colégio Anglo

3º Lugar: Maria Eduarda/Lorena – Colégio Unitrês Objetivo

Vôlei de Praia Masculino

1º Lugar: Arthur/Guilherme – Colégio Anglo

2º Lugar: João Pedro/João Pedro G. – Colégio Anglo

3º Lugar: Luiz/Wagner – E. E. Prof. João Magiano (JOMAP)

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas