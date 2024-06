Colisão entre moto e reboque veicular deixa ferido no bairro Vila Nova

Uma colisão entre uma moto e uma carretinha, que era rebocada por uma pick-up Renault Oroch, resultou em uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (19), na rua Bernardino Rodrigues Montalvão, cruzamento com a rua Duque de Caxias, bairro Vila Nova, Três Lagoas (MS).

A vítima pilotava a motocicleta Honda CG 160 Yes, quando acabou fechado pela pick-up Oroch, que teria tentado atravessar a via transversal. Com a colisão, o motociclista foi lançado ao solo, batendo com a cabeça no chão. Felizmente o uso correto do capacete, teria evitado uma lesão grave e a vítima permaneceu no solo, aguardando pelo socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e os agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), foram chamados e atenderam o acidente. No local a vítima que estava consciente e orientada, foi imobilizada e transportada até o Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora.

O motorista que dirigia o veículo envolvido no acidente, permaneceu no local e prestou os esclarecimentos aos agentes do Deptran. Após a Polícia Militar ir ao local, e pegar as informações do fato e das partes, foi feito o boletim de ocorrência por lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).