Colisão entre veículos mobiliza Corpo de Bombeiros na ponte sobre o Rio Paraná

Uma colisão entre dois carros, na noite desta segunda-feira (2), mobilizou o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas na alça de acesso da ponte sobre o Rio Paraná, em Castilho (SP). O acidente ocorreu no trecho que liga a ponte à rodovia SP-300 Marechal Rondon, próximo à escola rural de Urubupungá. As causas não foram divulgadas e nem a quantidade de ocupantes de cada veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas presas às ferragens e nenhum dos ocupantes dos veículos solicitou atendimento médico ou transporte para unidades de saúde. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Embora o acidente tenha ocorrido no lado paulista, o trecho da rodovia que vai da rotatória da SP-300 até a cabeceira da ponte é de responsabilidade da PRF de Três Lagoas, uma vez que é um trecho de estrada federal construído para transpor o Rio Paraná.

Motoristas que utilizam o trecho, que se estende por aproximadamente 7,4 km e inclui duas rotatórias, devem redobrar a atenção devido às curvas e ao fluxo intenso de veículos. A rotatória no lado de Mato Grosso do Sul dá acesso à Vila de Pescadores de Jupiá, enquanto no lado de Castilho, uma rotatória leva à escola municipal Maria Daúrea da Silva Oliveira. A curva à esquerda para quem segue para São Paulo e à direita para quem entra em Mato Grosso do Sul, juntamente com a presença de veículos grandes, aumenta o risco de acidentes.