Comandante do Corpo de Bombeiros fala sobre ações da corporação em Três Lagoas

Nesta terça-feira (20), o tenente-coronel do 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Três Lagoas, Rafael Andrade, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as ações da corporação.

O comandante, natural de Campo Grande, tem uma trajetória de 20 anos no Corpo de Bombeiros e assumiu o posto no município há um mês. O 5º GBM tem responsabilidade sobre a região de Três Lagoas e Brasilândia.

Continue Lendo...

Atualmente, está em análise um plano de regionalização para ser implementado, visando proporcionar atendimento a todos os municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Com essa expansão, a unidade de Três Lagoas se tornará um centro de coordenação e logística para as demais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme destacado pelo comandante, está prevista a instalação de um novo quartel em Inocência. Além disso, as obras da nova unidade em Água Clara estão em fase final de conclusão.

Uma das ações que está sendo realizada é a "Operação Verão". Segundo o comandante, o período de verão é propício para atividades de lazer, como viagens, prática de esportes e momentos em rios ou piscinas. A operação é focada nessas áreas para fornecer assistência e prevenir possíveis acidentes.

Confira a entrevista completa abaixo: