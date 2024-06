Comitê debate qualificação de mão de obra

Uma equipe do Senai realizou a primeira reunião do Comitê Técnico – Escola Florestal, em Três Lagoas. O debate reuniu gestores de empresas do setor de eucalipto para encontrar soluções para captação e qualificação de mão de obra para atuarem nas indústrias da região.

Os participantes listaram as principais dificuldades encontradas, além de relatar suas experiências voltadas para captação de mão de obra. Entre os problemas apresentados estão a escassez e a necessidade de trazer funcionários qualificados de fora, o que gera um desconforto, pois a intenção é oportunizar trabalho para os residentes locais. A parceria com o Senai visa justamente superar desafios como esse.

Com a intenção de concretizar esse marco para uma transformação na área da educação profissional, também foi realizado debate com a gerente de Educação do Departamento Regional, Daniela Gil.

Os gestores elogiaram o esforço de cooperação em busca de um cenário favorável ao desenvolvimento da indústria florestal. “É uma iniciativa muito positiva que com certeza colheremos bons frutos. Essa união de representantes do setor é de grande valia, sabendo da grande dificuldade na captação de mão de obra”, afirmou Mônica Gaspar, gestora do setor de Gente e Gestão da Suzano.

A coordenadora de Manutenção da JFI Silvicultura, Jocelaine Araujo, destacou o papel prático do comitê. “A partir disso, vamos identificar os perfis profissionais que precisamos na área florestal e que tenham uma boa qualificação”.

Também participaram do evento representantes da MS Florestal/Bracell, Eldorado e Arauco.