Confusão marca convenção do PL em Três Lagoas, com vereador impedido de participar de reunião

A convenção do Partido Liberal (PL) em Três Lagoas terminou em tumulto na tarde de sábado (27), quando o vereador Paulo Veron foi proibido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador.

O incidente ocorreu depois que Veron retirou seu nome da lista de pré-candidatos a vereador, o que o impedia de participar da reunião que antecedeu a convenção, destinada exclusivamente aos pré-candidatos. Determinado a participar, Veron chegou ao local acompanhado por apoiadores, gerando um tumulto em frente ao diretório do partido.

Após a reunião do diretório municipal com os pré-candidatos, que contou com a participação de uma representante do PL estadual, os portões foram abertos para a convenção, que foi marcada por muito tumulto e discussões acaloradas. Até o vidro da janela da sede do partido foi quebrado.

A direção do PL em Três Lagoas informou que Paulo Veron queria lançar sua candidatura a prefeito, mas a decisão da executiva estadual, por determinação da nacional, optou por não lançar candidatura majoritária na cidade e apoiar Cassiano Maia (PSDB).

Ainda de acordo com o diretório municipal do PL, Veron tinha dois dias para contestar o edital publicado sobre o que seria deliberado na convenção, mas não o fez dentro do prazo previsto. A direção do PL em Três Lagoas afirmou que seguiu apenas o que foi determinado pela executiva estadual do partido.

Na lista dos pré-candidatos a vereador aprovados para disputar as eleições, não consta o nome de Paulo Veron, que chegou a se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de emplacar sua candidatura a prefeito, mas não conseguiu. O PSDB estadual foi mais rápido e já havia feito um acordo com o PL. Além de Três Lagoas, em outros municípios do estado, como Campo Grande, o PL abriu mão de lançar candidato a prefeito para apoiar candidaturas tucanas.