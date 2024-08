Contribuintes podem parcelar protesto em cartórios de Três Lagoas

Várias pessoas físicas e jurídicas estão com dívidas ativas em relação a impostos estaduais. Mas, a partir de agora, contribuintes podem fazer o parcelamento do débito na Procuradoria da Receita do Estado de Mato Grosso do Sul ou em algum cartório.

Segundo a tabelinha substituta do Cartório do Terceiro Ofício de Três Lagoas, Fernanda Melo, na Procuradoria da Receita ou em qualquer cartório da cidade é possível parcelar os protestos, englobando todas as taxas de impostos estaduais.

No cartório, o parcelamento da dívida pode ser feito em até 12x no cartão de crédito com acrescimento de juros da máquina. “Essa novidade do cartão de crédito facilita, pois, a pessoa já parcela o total da dívida e o nome sai das restrições”, explicou Fernanda Melo.

