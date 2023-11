Corpo de Bombeiros orienta sobre engasgamento em crianças

O engasgo, uma das situações de risco para bebês de até dois anos, é uma preocupação constante para pais e mães. Em momentos como esse, o desespero pode tomar conta, deixando-os sem saber como agir.

A ingestão de líquidos e sólidos por bebês recém-nascidos demanda extrema cautela. O canal digestivo dessas crianças, ainda em desenvolvimento, não suporta grandes quantidades ingeridas de uma só vez, aumentando o risco de obstrução das vias aéreas, conhecido como engasgo.

Após a amamentação, o primeiro passo é posicionar o bebê em pé com a cabeça encostada no ombro. Em seguida, aplicam-se leves toques nas costas para estimular o arroto.

Continue Lendo...

Para a hora do sono, a recomendação do tenente-coronel Fábio Assis, do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, é posicionar o bebê de barriga para cima. Essa orientação visa minimizar os riscos de engasgo durante o sono e garantir a segurança das crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a reportagem abaixo sobre o assunto: