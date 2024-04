Corpo de homem é encontrado pela PM no Cinturão Verde em Três Lagoas

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (1º), pela Polícia Militar, em uma estrada vicinal, no distrito rural do Cinturão Verde, próximo ao bairro de Jupiá, Três Lagoas.

Por volta de 6h30, moradores acionaram pelo disk 190 da PM, informando que uma pessoa estaria morta no local. Uma equipe da Força Tática foi até lá e encontrou a vítima, sendo um homem, com uma camiseta azul marinho, bermuda jeans e com os pés descalços. Ele já estava sem vida quando a equipe chegou.

A vítima estava de bruços e com diversos sinais de agressões, nas costas e cabeça, com exposição de massa encefálica, segundo a PM. A Força Tática isolou o local e pediu apoio da Polícia Civil para investigar o caso. A vítima não foi identificada até o momento.