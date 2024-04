Criança esbarra em porta de vidro e vira motivo de briga entre duas mulheres no Centro

Um desentendimento entre duas mulheres acabou em boletim de ocorrência após uma briga por motivo fútil, no inicio da tarde desta quarta-feira (24), no Shopping Popular, na área Central de Três Lagoas.

Uma das envolvidas, de 21 anos, teria procurado a 1ª Delegacia de Polícia Civil, e relatou que estava em um box, quando o filho, de 1 ano, esbarrou em uma porta de vidro. Uma outra mulher, de 47 anos, teria reclamado que a criança iria quebrar a porta.

A mãe do menino então rebateu a declaração e a discussão iniciou no local. A situação teria saído do controle e as mulheres passaram a se agredir.

Segundo o boletim de ocorrência, a denunciante teria relatado que a mulher teria agredido o filho dela, com um chute, mas a criança não foi levada até a delegacia para comprovação das agressões por meio de hematomas.

Como apenas uma das partes teria ido até a delegacia e registrado o boletim de ocorrência da briga, foi feita a ocorrência de vias te fato (briga) e o caso será investigado pela Polícia Civil.