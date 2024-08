Criança morre em capotamento na BR-262 em Água Clara

Um acidente fatal foi registrado no final da manhã deste sábado (3), resultando na morte de uma criança de 8 anos, próximo ao córrego do Pombo, no limite dos municípios de Três Lagoas e Água Clara (MS).



A vitima era passageira de um Toyota Corola, dirigido pelo avô. Ela havia passado as férias na casa dos avós em Pirapozinho (SP), e estaria retornando para casa.

Faltando 25 Km para chegar em Água Clara (MS), o avô teria perdido o controle do veículo e saído da pista, vindo a capotar. Acreditando que a criança estaria com vida, a mesma foi retirada do veículo por militares do Corpo de Bombeiros que ao constatar o óbito, acionou a Polícia Civil de Água Clara, para onde o motorista do carro foi levado com ferimentos.

Também foram acionados e se fizeram presentes, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Funerária Cardassi, que ficou responsáveis por levar o corpo ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal de Três Lagoas (MS).

Horas após ser levado para o hospital, o avô da criança morreu, na unidade, segundo a PRF.

* Matéria editada para acrescentar imformações às 19h.