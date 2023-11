Crianças brincam em lagoa onde é proibido nadar

Com a nova onda de calor em Três Lagoas, as pessoas buscam alternativas para se refrescarem. Porém mesmo com sinalização de que é proibido nadar nas lagoas, crianças e adolescente são vistas nadando na 1º e 2ª lagoa.

A prefeitura colocou placas e faixas sinalizando que é proibido nadar. O alerta é para o risco de afogamento e também para contaminação, já que a lagoa de contenção recebe os dejetos jogados nas ruas dos bairros adjacentes, como fezes de animais, lixo doméstico descartado indevidamente e animais mortos.

Uma das características das águas de ambas as lagoas é a concentração de espongilito, popularmente conhecido com pó de mico. De acordo com estudos, a profundidade da 2ª lagoa atinge 14 metros, enquanto na lagoa de contenção, que recebe águas pluviais, a profundidade é de quatro metros.

Continue Lendo...

Apesar do perigo, crianças e adolescentes continuam se arriscando ao brincar nessas águas, colocando suas vidas em risco. Nesse contexto, os pais desses jovens serão notificados pelo Conselho Tutelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem abaixo: