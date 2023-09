Cuidados com a estética podem influenciar na autoestima e bem estar

O Programa RCN Notícias recebeu, nesta terça-feira (26), a cabelereira, Carina Meneguelli, para abordar sobre a relação entre autoestima e imagem pessoal e da importância das mulheres se cuidarem.

A cabelereira Carina comentou que o cuidado com a beleza influencia no bem estar e é uma das partes mais importantes da saúde mental do ser humano. A profissional abordou também os parâmetros e estereótipos criadas pela sociedade que estigmatizam as pessoas.

Ainda estamos durante a Campanha do Setembro Amarelo, e a Carina fez uma análise sobre a importância de cuidar da beleza para evitar sentimentos negativos e de tristeza, que podem levar a adoecimento mental.

Assista a entrevista completa abaixo: