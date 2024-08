Curso gratuito capacita professores para a educação física inclusiva nas escolas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está ofertando 300 vagas para o curso gratuito on-line de aperfeiçoamento na educação física escolar na perspectiva inclusiva. As vagas são destinadas para professores da rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (14), por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj).

A seleção dos inscritos será por ordem de inscrição. Caso o total de vagas não seja atingido, também serão selecionados professores que atuem em escolas privadas e outras instituições. Se houver mais inscrições do que vagas, será mantida uma lista de espera.

Continue Lendo...

A formação deve ser ministrada a partir do dia 22 de agosto, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMS, com carga horária de 120 horas. Serão certificados os participantes que concluírem uma carga horária igual ou superior a 75% das atividades.

As aulas serão organizadas em quatro módulos: Introdução à educação física na perspectiva inclusiva; Aspectos da promoção da saúde na educação física escolar e sua perspectiva inclusiva; Aspectos práticos da educação física escolar na perspectiva inclusiva – ginástica; e Aspectos práticos da educação física escolar na perspectiva inclusiva – dança. Em todos os módulos, haverá palestras on-line e atividades avaliativas como requisito para aprovação. Para mais informações, basta acessar o edital.

*Com informações da UFMS