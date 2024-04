Departamento de trânsito convoca empresas de transporte coletivo de fretamento para vistoria

A Prefeitura de Três Lagoas, através do Departamento de Trânsito e Sistemas Viários (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), anuncia a convocação das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, para a realização da vistoria anual de 2024.

As empresas em questão devem agendar as vistorias diretamente no Deptran, localizado na rua Paranaíba, número 2.600, bairro Jardim Primaveril, no período de 1° a 5 de abril.

Já as vistorias, serão realizadas no Departamento de Obras (D.O.S.), situado na rua Trajano dos Santos, s/n, bairro Santa Luzia (entre o Cemitério Memorial Park e a Subestação da Elektro), de segunda a sexta-feira, entre os dias 8 e 30 de abril, das 8h às 14h.

O não cumprimento desta convocação acarretará sanções conforme a legislação em vigor, conforme ressaltado no Artigo 3º do edital. Mais informações no edital de convocação nº 001/Deptran/2024 publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), nº 3556, data de 27 de março, ou por telefone (67) 99221-7147.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas