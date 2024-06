Deputado Pedro Pedrossian Neto destaca investimentos em Três Lagoas

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) visitou, nesta última semana, cidades do Leste de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas, para tratar sobre investimentos no agronegócio, infraestrutura e segurança pública. Durante visita ao município, o deputado se reuniu com lideranças locais, representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e empresários, para ouvir os anseios da região.

Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, o deputado destacou investimentos em diversas áreas do agronegócio e recursos naturais no estado. “São quase R$ 100 bilhões em investimentos industriais anunciados com propostas para desenvolvimento da região, focado em várias áreas como agronegócio com o avanço da soja, cana, milho e integração lavoura pecuária floresta com 4,5 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul, com essa produção”, destacou,

Com o crescimento da região, devido a implantação de grandes indústrias da celulose, vão surgindo também demandas de infraestrutura para comportar o grande volume de cargas e tráfego que tem se intensificado em toda a Costa Leste de Mato Grosso do Sul.

“Seja investimentos na mineração de urucum, e em Três Lagoas e toda a região do Bolsão, o chamado “Vale da Celulose”, temos investimentos que orgulham o Brasil, como das empresas de celulose. Esse bom momento é resultado disso, de incentivos fiscais, com um estado mais leve e menos burocrático, porque aposta no crescimento e na geração de negócios como a verdadeira mola do estado”, explicou deputado Pedro Pedrossian Neto.

Um dos principais pontos apontados pelo deputado é a duplicação da BR-262, em relação a malha ferroviária que deve ligar Corumbá à cidade de Mairinque, no interior do estado de São Paulo, passando por Três Lagoas. O projeto da obrda deve receber um investimento de R$ 6 bilhões.

Outro investimento é construção de um ramal que deve ligar Três Lagoas a Aparecida do Taboado, o que pode facilitar a escoação da produção local. O deputado afirmou que estar empenhado em destravar os projetos em atuação na Assembleia Legislativa.

O deputado também pontuou sobre um dos problemas que tem se tornado recorrentes em Três Lagoas, como a Segurança Pública, de janeiro a maio, foram cometidos oito crimes de homicídio, dois feminicídios, 451 casos de violência doméstica e 623 acidentes de trânsito.

A solução, na visão do parlamentar, é o aumento do efetivo nas polícias civil e militar, além da criação de uma guarda civil municipal, para que possa contribuir como um apoio ao efetivo policial do estado, algo que afirmou ter discutido em encontros com lideranças locais.

Esse é o primeiro mandato do deputado, que foi eleito nas eleições de 2022, pelo Partido Social Democrático (PSD). Na Assembleia Legislativa, Pedrossian Neto atua como vice-líder do governador Eduardo Riedel. Além de Três Lagoas, o deputado percorreu as cidades de Selvíria, Cassilândia e Paranaíba em cumprimento de agenda pelo interior do estado.

