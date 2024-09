Famílias participam de Desfile Cívico em Três Lagoas

As crianças e milhares de pessoas aguardavam curiosas e ansiosas pelas apresentações do desfile cívico do 7 de setembro, em Três Lagoas. As irmãs Helena e Luiza Cabreira prestigiaram o evento pela primeira vez e estavam ansiosas para assistir às apresentações de ginástica. Já Miguel Nascimento acordou cedo para ver as bandas se apresentarem.

Antes do desfile cívico, houve o hasteamento da bandeira na Praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas, com a presença de várias autoridades do município. O subcomandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, capitão Luiz Eduardo, destacou a honra das lutas de milhares de brasileiros dedicados à pátria.

“Primeiramente, é uma data muito importante para o país e para a população de Três Lagoas, que tem uma história marcante. O 7 de setembro simboliza esse patriotismo, o amor à bandeira e ao Brasil. É um marco de valores e cultura para nossa cidade e nossas crianças. Uma data de grande representatividade”, afirmou o capitão Luiz Eduardo.

Ao todo, 18 instituições, entre escolas públicas, privadas e entidades, participaram do evento, que contou com a presença de cerca de 3 mil pessoas na Esplanada da NOB, em Três Lagoas. As apresentações foram marcantes, comemorando os 202 anos da Independência do Brasil.

O desfile de 7 de setembro é um momento de reflexão para o povo brasileiro. A cabeleireira Jéssica da Silva comentou que assistir ao desfile traz boas memórias de uma tradição tão importante. “Traz lembranças da nossa infância. Quem nunca desfilou no 7 de setembro em Três Lagoas? Fico muito feliz em participar”, disse Jéssica.

Veja mais na reportagem abaixo: