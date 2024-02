Detento do semiaberto tenta entrar com drogas em unidade prisional em Três Lagoas

Um detento, de 24 anos, foi autuado ao tentar entrar com drogas, na noite de quinta-feira (8), na unidade prisional de semiaberto "Paracelso de Lima Vieira de Jesus", na rua Viçosa, Vila dos Ferroviários, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais penais perceberam algo estranho no corpo do reeducando de regime semiaberto ao tentar entrar na unidade prisional. Após raio-X, foi confirmado 157g de maconha em posse do detento.

Continue Lendo...

O processo de checagem é um procedimento obrigatório antes da entrada na unidade prisional. O detento foi autuado por tráfico de drogas e levado ao Presídio de Segurança Média. O caso foi registrado na quinta-feira (8), na 3º Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.