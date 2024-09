Dia da Árvore: guardiãs silenciosas da nossa terra

Neste sábado, 21 de setembro, comemora-se o Dia Mundial da Árvore, e Três Lagoas está empenhada em se tornar uma cidade mais arborizada. Com o fim da estação seca e a chegada do verão, marcada por chuvas, a importância de plantar mais árvores se torna ainda mais evidente. As raízes das árvores ajudam a manter o solo firme e a vegetação atua como filtro, absorvendo o excesso de água, prevenindo, assim, inundações.

Segundo Climbie Ferreira, professor de biologia da UFMS, a cidade está em uma fase envolvida no processo de arborização, com alguns pontos bem arborizados, enquanto outros ainda carecem de árvores. "Tem algumas avenidas que são bem arborizadas, assim como algumas praças, principalmente as mais antigas. Porém, as praças mais novas resultaram do zero, então ainda possuem poucas árvores adultas. Há muitas mudanças que, daqui a 5 ou 10 anos, são bem implicações, mas hoje são, infelizmente, árvores pequenas", explica o professor.

Continue Lendo...

Em áreas arborizadas, a temperatura pode ser até três graus mais baixa em comparação com outras regiões da cidade. Atualmente, Três Lagoas conta com cerca de 196 mil árvores plantadas, sendo a maioria delas ipês. "As árvores são fundamentais para o clima de uma cidade. Quem tem uma árvore próxima de casa sabe o quanto ela ajuda a regular a temperatura e na drenagem da água durante as chuvas. Uma cidade arborizada tende a ter menos problemas de enchentes, além de beneficiar a saúde mental e o bem-estar da população", destaca Ferreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro benefício das árvores é a conservação dos níveis adequados de oxigênio no ar. Com a constante liberação de dióxido de carbono (CO) na atmosfera, as árvores desempenham um papel essencial na fotossíntese, retirando esse composto químico do ar e transformando-o em oxigênio (O). Nesse processo, o CO é fixado em troncos e raízes, tornando-os mais rígidos. Estima-se que a quantidade de árvores em um determinado ambiente contribui significativamente para a purificação do ar.

O professor Ferreira está conduzindo uma pesquisa sobre a presença de árvores em praças e os impactos na cidade. “Estudos mostram que áreas como o Exército, que são muito arborizadas, têm bolsas de temperatura mais amena. Já em regiões com pouca arborização, a temperatura tende a ser muito mais elevada, afetando diretamente a população desses locais”, relata Ferreira .

Dessa forma, quanto mais árvores, mais ameno é o clima e maior é a disponibilidade de água. As florestas e suas bacias hidrográficas são responsáveis por fornecer 75% da água doce do mundo. Como explica Carolina Tosta, coordenadora comercial da Sanesul: "A Sanesul é uma forte defensora do meio ambiente e atua em diversas frentes. A proteção das árvores e das florestas é essencial, pois elas ajudam a proteger nossos ecossistemas, protegendo principalmente nossos mananciais, rios e a nossa água", conclui Tosta.

Confira a reportagem: