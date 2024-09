Dia das Crianças deve movimentar R$ 13 milhões no comércio de Três Lagoas

As expectativas para o Dia das Crianças de 2024 em Três Lagoas estão mais contidas em comparação ao ano anterior. Segundo uma pesquisa da Fecomércio, houve uma redução nas intenções de compra de presentes e comemorações, refletindo um cenário econômico mais cauteloso. Mesmo assim, o comércio local deve receber uma injeção econômica de cerca de R$ 13 milhões, com gastos em presentes e celebrações.

O levantamento aponta que o gasto médio com comemorações será de R$ 161,66 por pessoa, queda que, apesar da retração, as famílias ainda pretendem celebrar a data de alguma forma. Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, destaca que, apesar do aumento do tempo que as crianças passam em frente às telas, os brinquedos ainda são bastante desejados.

“Toda data comemorativa é importante para o comércio. Mesmo com as mudanças nos hábitos de consumo, o Dia das Crianças ainda é uma oportunidade significativa para o setor”, comenta Torres.

Apesar das intenções de compra mais modestas, as datas comemorativas continuam sendo um respiro para o comércio, que enfrenta desafios econômicos constantes. Promoções, facilidades de pagamento e uma variedade maior de opções de presentes são algumas das estratégias que os lojistas pretendem adotar para atrair os consumidores.

