Dia do Médico Oncologista é celebrado em 9 de julho

O Instituto Nacional de Câncer, órgão brasileiro auxiliar do Ministério da Saúde, aponta para mais de 700 mil casos novos de câncer no país até 2025. As informações são da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, e é a principal ferramenta de planejamento e gestão na área oncológica, fornecendo informações fundamentais para a definição de políticas públicas. Ao todo foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes.

E o profissional médico responsável no combate à doença é o oncologista, que recebe a data de 9 de julho, o “Dia do Oncologista”, como homenagem. Dezenas deles salvam vidas através do diagnóstico e tratamento. A TVC conversou com o cirurgião oncológico Rodrigo Melão, que atua há mais de 15 anos, em Três Lagoas, e acompanha o cenário, tecnologias e o avanço da ciência contra o câncer.

Confira abaixo a entrevista completa: