Dia dos Namorados deve movimentar R$ 15 milhões no comércio de Três Lagoas

Faltando três semanas para o Dia dos Namorados, além de um dia romântico para os casais, a data também é importante para o comércio. A Federação do Comércio Varejista (Fecomércio) aponta que, em Três Lagoas, a ocasião deve movimentar R$ 15 milhões na economia do município, 19% a mais que no ano passado.

Muitos casais já estão fazendo planos sobre como vão passar o dia. A diarista Marta Martins namora com o pedreiro João Vieira. Eles ainda não decidiram os presentes, mas para ela, “é importante presentear e receber de quem a gente gosta. Eu gosto de sair e passear para comemorar”.

Já a social media Mercedes Gonçalves vai casar em breve. A data já está marcada para o ano que vem e, apesar de estarem reduzindo os gastos, o último Dia dos Namorados antes de casados não deve ser esquecido. “Eu pensei em fazer um jantar em casa para nós dois e comprar um chocolate para a sobremesa. Pretendo desembolsar até R$ 100, o importante é estar juntos”.

As comemorações deste ano estão em alta, pois mais de 57% dos casais devem fazer alguma atividade fora de casa. Os bares, lanchonetes e restaurantes são os locais mais escolhidos para um jantar especial.

No setor de alimentação, a data é uma das mais importantes. Segundo o proprietário de um restaurante especializado em frutos do mar, Julierme de Paula, o lucro quase triplica neste período. As reservas de mesas já estão sendo feitas desde o mês de abril. “Estamos preparando shows especiais e quem vir não irá se arrepender”.

Segundo a pesquisa, o valor médio para presentes será de R$ 236, 25% a mais que em 2023, enquanto as comemorações podem custar em torno de R$ 193, com aumento de 30% em relação ao ano anterior.

A qualidade dos produtos e a opinião dos parceiros serão priorizadas na hora das compras. Roupas, perfumes, acessórios e calçados estão entre os itens mais procurados para presentes, com preferência pelo pagamento à vista por mais da metade dos consumidores.

Diante dessa perspectiva, o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) avalia a possibilidade de atendimento especial, com horário estendido no Centro da cidade, para atender à demanda dos consumidores.

