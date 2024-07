Dia dos Pais deve movimentar R$ 15,5 milhões em Três Lagoas

O Dia dos Pais será no segundo domingo de agosto, e com a data está chegando, os comerciantes de Três Lagoas já se preparam para essa tradicional data comemorativa, que deve movimentar cerca de R$ 15,5 milhões no comércio da cidade.

Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, 63% dos consumidores devem fazer alguma comemoração em homenagem aos pais nesta data. E também, as pessoas pretendem desembolsar um valor a mais em relação ao ano passado.

O levantamento aponta que 53% dos consumidores devem investir acima de R$ 50 nas comemorações, o que resulta uma média de R$ 214,00 por consumo. Além disso, 87% dos consumidores devem passar o Dia dos Pais em reuniões familiares com churrasco e diversão.

A pesquisa prevê também que os consumidores devem optar por compras presencial e pagar à vista, o que é positivo para o comércio local, como destacou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Torres.

