Dia Mundial do Rim terá ações neste sábado na feira central em Três Lagoas

O Dia Mundial do Rim ocorrerá no dia 14 de março de 2024 e várias ações estão programadas para abranger e alcançar o maior número de pessoas, desde governantes, legisladores, educadores, profissionais de saúde e, principalmente, a população em geral.

Uma ação de conscientização de cuidados com o rim será realizada, neste sábado (9), a partir das 6h, na Feira Turística Central de Três Lagoas. A ação contará com a participação de médicos e nutricionistas, e serviços como teste de pressão, peso, glicemia.

O programa RCN Notícias, desta terça-feira (6), recebeu o médico, Renato Pontelli, que pontou a importância da ação e destacou que um dos principais públicos são os idosos. “O Hospital Auxiliadora já realiza essa campanha há 10 anos junto coma Sociedade Brasileira de Nefrologia para ajudar a prevenir doenças”, destacou.

Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena no Brasil a Campanha do Dia Mundial do Rim, que tem como objetivos disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Todos esses objetivos estão resumidos no tema da campanha em 2024, que é “Saúde dos Rins (& exame de creatinina) PARA TODOS: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento”.

Confira na entrevista abaixo: