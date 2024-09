Diagnóstico de depressão cresce em crianças e idosos

O suicídio é atualmente a segunda principal causa de mortes entre o público jovem, segundo o censo da Organização Mundial da Saúde (OMS). É um problema de saúde pública que afeta mais de 1 milhão de pessoas anualmente. Somente em Três Lagoas, foram registradas três ocorrências neste ano e cinco, em 2023, segundo o setor de segurança pública. “Estima-se que 90% dos casos poderiam ser evitados. A cada dez casos, nove poderiam ser prevenidos se o paciente pedisse ou recebesse ajuda”, pontuou a psiquiatra Camila Deguti.

A profissional atua no Centro de Atenção Psicossocial (Caps 2) e salienta que, nos últimos anos, houve aumento no número de suicídios entre adolescentes e idosos, assim como um crescimento nos diagnósticos de depressão e autolesão em crianças.

Continue Lendo...

Os sinais de alerta surgem, em geral, ao menos seis meses antes do ato suicida. Mudanças significativas no comportamento, como sintomas de depressão ou transtorno afetivo bipolar podem ser indicativos. Entre os principais sinais, conforme a psiquiatra, estão hipersonia ou insônia, alterações no apetite, perda de peso abrupta ou ganho repentino, perda de interesse em atividades antes prazerosas e isolamento social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não sabemos o que se passa na mente de quem comete suicídio, mas temos certeza de que essa pessoa estava em sofrimento profundo. A dor é tão intensa que o suicídio parece ser a única forma de alívio, a saída encontrada naquele momento”, afirma Deguti. Ela ressalta ainda que é fundamental buscar ajuda e desenvolver-se por meio de tratamentos, consultas psicológicas e autocuidado. “Não existe um corpo saudável com uma mente doente”, conclui.

Dicas para a Sáude Mental:

Momentos de lazer: prática de hobbies, esportes ou atividade física são estratégias para lidar com o estresse.

Higiene do sono: rotina de horário para deitar e levantar, ambiente escuro e silencioso e evitar o uso de eletrônicos.

Consciência sobre os sentimentos: identificar as emoções é fundamental para entender as necessidades individuais.

Atenção ao momento presente: pensar em coisas que já aconteceram ou poderão acontecer geram gatilhos desnecessários.

Metas reais: analise o contexto pessoal e planeje ações que encaixem na rotina, mudanças bruscas podem gerar frustrações.

Mudança de rota: durante a vida há alterações nos percursos traçados, para lidar com os contratempos, priorize entender as habilidades e qualidades.