Diretor da Abrasel detalha sobre arraiá que ocorrerá no shopping de Três Lagoas

Nesta segunda-feira (24), o diretor de negócios da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, Brenner Salviano, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a Festa Julina Abrasel, em parceria com o shopping de Três Lagoas.

O evento está marcado para os dias 12, 13 e 14 de julho, no estacionamento do shopping, das 19h às 23h. A iniciativa visa impulsionar a economia local e proporcionar entretenimento à população.

Serão 20 praças de alimentação oferecendo comidas típicas e uma ampla variedade de opções gastronômicas. "Estaremos servindo costelão com farofa, arroz carreteiro com feijão gordo, pulled pork, escondidinho de cabotiá com ragu de linguiça toscana, baião de dois, choripán e hot dog caipira. Teremos também paella mineira, milho, pamonha, porco no tacho, torresmo de rolo e, como novidade este ano, uma barraca de quentão e vinho quente. Além disso, ofereceremos hambúrguer gourmet, macarrão de comitiva, maçã do amor, pipoca e espetinho de morango. É uma festa bastante diversificada este ano", destacou o diretor.

A programação inclui um show da banda de forró Rastapé na sexta-feira, 12 de julho. No sábado, 13 de julho, a cantora de samba Alba Lessa animará o público, seguida pela apresentação da dupla sertaneja Anderson e Claudinho no domingo, 14 de julho. O evento contará também com quadrilhas organizadas por duas escolas de dança, decoração temática e área kids.

Este ano, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), haverá uma campanha solidária: os participantes que puderem contribuir podem doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Apae.

