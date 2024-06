Diretor fala sobre frequentes acidentes de trânsito em Três Lagoas

Somente nesta terça-feira (5), Três Lagoas registrou vários acidentes de trânsito, como uma adolescente que foi atropelada no bairro Jardim Maristela, uma colisão grave entre uma moto e um carro no bairro Santa Rita, que deixou uma mulher ferida e também um acidente entre um carro e uma moto, no Centro, que deixou uma mulher machuca.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta quarta-feira (5), o diretor do Departamento de Trânsito, Edgar Wegner, explicou sobre esses frequentes acidentes no trânsito da cidade, e a questão da responsabilidade do poder público e, também, dos próprios condutores.

“A falta de atenção, as vezes imperícia ou imprudência, acontecem esses acidentes. Temos até a mudança na nomenclatura no trânsito, de não dizer mais acidente de trânsito, como algo que não tinha o que se evitar, porém há sim, o que a direção defensiva traz isso, como por exemplo, se o condutor estiver atento ele pode evitar uma colisão”, explicou o diretor de trânsito, Edgar Wegner.

Veja na reportagem abaixo: