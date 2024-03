Nesta quarta-feira (13), a diretora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Mato Grosso do Sul, Sandra Amarilha, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as novidades que estão sendo oferecidas.

Durante o mês de março, o Sebrae está promovendo ações voltadas para o empreendedorismo feminino. De acordo com Sandra, as mulheres desempenham um papel crucial na geração de renda, sendo responsáveis por 45% dos negócios no estado. Por isso, o programa 'Sebrae Delas' foi criado para acelerar o crescimento dessas empresas.

O edital para participação no programa está aberto até o dia 5 de abril, com 300 vagas limitadas. O 'Sebrae Delas' aborda três pilares principais: o 'Eu', que visa desenvolver as competências socioemocionais das empreendedoras; o 'Meu', que oferece ideias e oportunidades com foco em competências gerenciais; e o 'Nós', que promove o crescimento e as conexões entre mulheres empreendedoras.

O programa é direcionado tanto para mulheres que já estão à frente dos negócios quanto para aquelas que desejam empreender no futuro.

Neste sábado (16), às 8h, será promovido o ‘Startup Day’, na sede do Sebrae em Três Lagoas, para todas as pessoas interessadas. O evento tem como objetivo reunir o ecossistema de inovação, com palestrantes voluntários que são referência para falar sobre empreendedorismo e inovação.

