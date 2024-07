Diretórios partidários marcam datas das convenções

A partir deste sábado (20) até o dia 5 de agosto, os partidos e federações partidárias devem realizar as convenções, que oficializam as alianças e os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições de 2024. Em Três Lagoas, a maioria dos diretórios já oficializou as datas, enquanto outros seguem indefinidos.

No dia 26 de julho, às 17h, no Sindicato Rural de Três Lagoas, PSDB, MDB, PP, PSB, Republicanos e União Brasil deverão oficializar a pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB), o vice, que ainda segue indefinido, mas será indicado pelo PP. Todos os seis partidos deverão oficializar 16 pré-candidatos a vereador.

O PT agendou a convenção no dia 27 de julho, mas ainda sem local e horário confirmados. A previsão é de que o partido lance 10 candidatos ao Legislativo. O PV também deve realizar a convenção neste dia, mas não está definido, segundo o diretório. O partido pode lançar seis candidatos a vereador.

O PCdoB fará a convenção já neste sábado (20), às 14h, no diretório do partido, no bairro Jardim Brasília, e deve lançar 2 vereadores. As siglas fazem parte da Federação Brasil da Esperança e farão as primeiras convenções separadamente. Posteriormente, uma em conjunto, ainda sem data marcada.

O DC e o PDT farão uma convenção conjunta no dia 02 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal. Os partidos devem oficializar a pré-candidatura de Ruy Costa Neto (DC) à Prefeitura e do vice, que ainda segue indefinido, mas será indicado pelo PDT. Serão 16 pré-candidatos a vereador pelo DC e 10 pelo PDT, a serem oficializados.

O PSTU realizará a convenção no dia 3 de agosto, às 15h, na Câmara Municipal. O partido deve oficializar a pré-candidatura do Professor Vitor Ferreira, do vice-prefeito Professor Marcelo, e mais cinco pré-candidatos a vereador.

O PL ainda não definiu a data da convenção, segundo o diretório. Mas a previsão é de que sejam oficializados 16 candidatos a vereador.

O PRD também não oficializou a data da convenção. O partido deve lançar o pré-candidato Juvenal Ferreira na disputa majoritária e uma lista de candidatos a vereador, ainda sem quantidade definida, de acordo com o diretório.