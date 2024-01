Doses de reforço contra a Covid ficarão restritas a grupos prioritários, define Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde atualizou, nesta semana, o esquema vacinal contra a Covid-19. A partir de agora, será adotado apenas o esquema primário (primeira e segunda dose) para o público acima de 5 anos de idade.

A dose de reforço ficará restrita apenas a grupos prioritários: pessoas acima de 60 anos, trabalhadores e residentes de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade e funcionários de presídios, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Para menores de 5 anos, vale o esquema de rotina, como já havia anunciado o Ministério da Saúde no início do mês.

De acordo com a Central de Imunizações, todas as unidades básicas de saúde (UBS) contam com o estoque do imunizante contra a Covid-19.

Assista a entrevista sobre o assunto: