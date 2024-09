Dupla de moto foge da PM e provoca acidente no bairro Jardim Ipacaraí

Uma fuga, envolvendo uma motocicleta, resultou na prisão de um homem, de 23 anos, por direção perigosa e lesão corporal. O caso ocorreu no final da tarde de terça-feira (24), quando a polícia realizava patrulhamento na avenida Urias Ribeiro, em Três Lagoas.

Durante a fiscalização, o piloto e um passageiro fugiram em alta velocidade, desrespeitando ordens de parada e colocando a segurança dos transeuntes em risco. O passageiro chegou a jogar objetos na via para tentar despistar os policiais. Após várias manobras arriscadas, o homem perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um agente da polícia, que acabou sofrendo escoriações na perna, no bairro Jardim Ipacaraí.

O homem foi abordado e submetido ao teste de alcoolemia, que apontou 0,31 mg/l, indicando a influência de álcool. Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as devidas providências. O passageiro, que se evadiu após o acidente, ainda não foi localizado.