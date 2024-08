Dupla de Três Lagoas conquista bicampeonato nos Jogos Escolares de MS

João Gabriel e Endrick Augusto, ambos de 17 anos, brilharam novamente nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, conquistando o bicampeonato de vôlei de praia. A competição foi realizada em uma arena montada em Campo Grande, onde a dupla de Três Lagoas derrotou a equipe local na final, por dois sets a zero. Com essa vitória, os jovens atletas garantiram seu lugar para representar o estado na etapa nacional dos Jogos da Juventude, que serão realizados em João Pessoa (PB) entre os dias 13 e 28 de novembro.

Essa conquista é reflexo do trabalho dedicado que vem sendo desenvolvido no município, conforme destacou a técnica Ana Rita. “Em 2023, esses meninos ficaram em terceiro lugar e colocaram Mato Grosso do Sul de volta na primeira divisão do vôlei de praia. Estou muito feliz e confiante de que teremos bons resultados com essa dupla neste ano,” afirmou a técnica.

O torneio nacional marcará a despedida de João Gabriel e Endrick da categoria de 15 a 17 anos, já que ambos completarão 18 anos no próximo ano. “Vamos dar o nosso máximo para encerrar essa fase com o título nacional. Não será fácil, mas estamos prontos para jogar tudo o que aprendemos,” comentou João Gabriel. Endrick Augusto acrescentou: “É o ciclo natural do vôlei. No ano passado ficamos em terceiro, e este ano queremos o título. Sabemos que o nível dos atletas de outros estados é alto, mas estamos preparados para competir e vencer.”

Na competição em Campo Grande, a dupla masculina enfrentou 38 equipes de diferentes cidades. No feminino, a dupla formada por Kesia Rafaela e Clara Ventania, ambas com 15 anos, também se destacou, conquistando o vice-campeonato após uma final acirrada contra a equipe de Campo Grande, que terminou com um tie-break de 18x16.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul começaram no dia 1º deste mês, reunindo mais de 3,5 mil estudantes-atletas com idades entre 15 e 17 anos, representando 55 municípios.

As competições envolveram diversas modalidades, com jovens de todo o estado mostrando seu talento e dedicação.

