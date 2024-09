Dupla é presa tentando transportar drogas para Três Lagoas na BR-158

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu dois homens por tráfico de drogas, neste domingo (8). As prisões ocorreram por volta das 19h40, quando uma guarnição da Força Tática abordou um carro nas margens da rodovia BR-158, próximo ao Presídio de Segurança Média.

A abordagem seguiu uma denúncia que indicava que o veículo estava vindo de outra cidade para buscar drogas destinadas à revenda em Três Lagoas e Bataguassu. Durante a busca no carro, os policiais encontraram uma sacola com 108g de cocaína e 34g de maconha escondida no suporte da luz interna do teto.

O proprietário do veículo, de 41 anos, e o comparsa, de 23 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Polícia, onde as drogas e o veículo foram apreendidos.

A Polícia Militar de Três Lagoas incentiva a população a denunciar qualquer atividade suspeita. Em caso de emergência, ligue para 190. Para denúncias, use o WhatsApp 3919-9700.