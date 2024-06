EF Ipanema e Santa Terezinha são os campeões de 2024

Por conta do ano eleitoral, os campeonatos municipais de futebol tiveram que ser antecipados. Com isso, os Campeonatos de Futebol Varzeano e Amador já definiram os campeões de 2024.

A Escola de Futebol Ipanema – EF Ipanema conquistou o título do Campeonato Municipal de Futebol Amador, em um jogo cheio de emoção decidido nos pênaltis contra o Oratório São Domingos Sávio. A terceira posição ficou com Despachante 3 Lagoas /Unopar que venceu por 4 a 2 o Bela Vista Esporte Club. Já no Varzeano, o time da Associação Amigos dos Atletas Santa Terezinha venceu na final do torneio, por goleada, a equipe do Sampaio Corrêa FC, por 4 a 1. A terceira colocação ficou com o Maranhão Atlético Clube (MAC), que ganhou por 3 a 0 da Associação Atlética Acajutel.