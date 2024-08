Eldorado Brasil abre inscrições para o Programa Semear

A Eldorado Brasil Celulose anuncia a abertura das inscrições para a terceira edição do Programa Semear. Os interessados têm até o dia 9 de agosto de 2024 para se inscreverem.

Lançado em 2022, o Programa Semear visa transformar recém-formados dos cursos de Engenharia Florestal e Agronômica em supervisores ou supervisoras, dentro de um período de seis meses. Os selecionados ingressam como analistas florestais, e durante o programa, passam por um desenvolvimento teórico e prático, atuando em áreas estratégicas da operação. Ao final do treinamento, apresentam um projeto com sugestões para os setores envolvidos, com a possibilidade de se tornarem supervisores de operações florestais nas regiões de atuação da Eldorado.

Continue Lendo...

Posso me inscrever?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para fazer parte do Programa Semear, os candidatos devem ser recém-formados em Engenharia Florestal ou Agronômica, é desejável experiência em silvicultura, inglês intermediário, pacote office e CNH B. É necessário ter disponibilidade para carga horária integral e mudança para as cidades onde a Eldorado Brasil opera, como Água Clara, Selviría, Bataguassu ou Inocência, todas localizadas no estado de Mato Grosso do Sul.

Os interessados podem se inscrever por meio do link. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto de 2024.

*Com informações da assessoria da Eldorado